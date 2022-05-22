«Пиза» вышла в финал плей-офф за право сыграть в серии А

«Пиза» в ответном полуфинальном матче плей-офф за право сыграть в серии А обыграла «Беневенто» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ахмад Бенали.

По итогам двух встреч «Пиза» вышла в финал плей-офф, где ее соперником станет победитель встречи «Монца» — «Брешия» (2:1 — первый матч).