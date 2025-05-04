«Пиза» вернулась в серию А спустя 34 года

«Пиза» обеспечила себе место в итальянской серии А в сезоне-2025/26.

Команда Филиппо Индзаги в 37-м туре серии Б уступила «Бари» (0:1). Несмотря на поражение «Пиза» с 72 очками гарантировала себе второе место по итогам тура благодаря поражению «Специи», идущей третьей, от «Реджаны» (1:2).

Чемпионат Италии. Серия В. 37-й тур.

04 мая, 00:00. San Nicola (Бари)

Чемпионат Италии. Серия В. 37-й тур.

04 мая, 00:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)

В последний раз «Пиза» выступала в высшем итальянском дивизионе в сезоне-1990/91.

Ранее повышения в классе также добился «Сассуоло» — команда Фабио Гроссо с 81 очком лидирует в серии Б за три тура до конца чемпионата.