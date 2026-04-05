Гол Адамса принес «Торино» победу над «Пизой»
«Торино» в гостях обыграл «Пизу» в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:0.
Единственный гол на 80-й минуте забил Че Адамс.
«Торино» (36 очков) поднялся на 12-е место в Серии А. «Пиза» с 18 очками остается последней в турнирной таблице.
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Источник: Таблица Серии А
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3
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
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9
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10
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11
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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