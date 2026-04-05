Гол Адамса принес «Торино» победу над «Пизой»

«Торино» в гостях обыграл «Пизу» в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил Че Адамс.

«Торино» (36 очков) поднялся на 12-е место в Серии А. «Пиза» с 18 очками остается последней в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур.

05 апреля, 19:00. Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan (Пиза)

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