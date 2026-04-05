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5 апреля, 20:55

Гол Адамса принес «Торино» победу над «Пизой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Торино» в гостях обыграл «Пизу» в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил Че Адамс.

«Торино» (36 очков) поднялся на 12-е место в Серии А. «Пиза» с 18 очками остается последней в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур.
05 апреля, 19:00. Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan (Пиза)
Пиза
0:1
Торино

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Источник: Таблица Серии А
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ФК Пиза
ФК Торино
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«Интер» — «Рома»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Интер» разгромил «Рому» и прервал серию их трех матчей без побед
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
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