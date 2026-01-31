«Сассуоло» победил «Пизу»

«Сассуоло» на выезде обыграл «Пизу» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 3:1.

У гостей голы забили Доменико Берарди, Исмаэль Коне и Антонио Караччоло (автогол). У хозяев отличился Мишель Эбишер.

«Сассуоло» набрал 29 очков и занимает 11-е место в таблице Серии А. «Пиза» с 14 очками — на 20-й строчке.