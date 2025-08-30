«Рома» обыграла «Пизу», «Наполи» вырвал победу над «Кальяри»

«Рома» на выезде обыграла «Пизу» в матче 2-го тура серии А — 1:0. Гол на 55-й минуте забил Матиас Суле.

«Рома» выиграла второй матч подряд — 6 очков и третье место в таблице чемпионата Италии. «Пиза» (1 очков) — на 15-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.

30 августа 2025, 21:45. Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan (Пиза)

«Наполи» дома обыграл «Кальяри» — 1:0. В добавленное время гол забил Андре Замбо-Ангисса.

Неаполитанцы набрали 6 очков и лидируют в таблице серии А, у «Кальяри» — 1 очко.