«Парма» победила «Пизу» в матче Серии А

«Парма» одержала победу над «Пизой» в выездном матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Адриан Бенедычак, реализовав пенальти.

Хозяева доигрывали матч вдесятером — на 90+3-й минуте красную карточку получил Мбала Нзола.

«Парма» набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата Италии. «Пиза» с 10 очками — на 18-й строчке.