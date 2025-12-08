«Парма» победила «Пизу» в матче Серии А
«Парма» одержала победу над «Пизой» в выездном матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на 40-й минуте забил Адриан Бенедычак, реализовав пенальти.
Хозяева доигрывали матч вдесятером — на 90+3-й минуте красную карточку получил Мбала Нзола.
«Парма» набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата Италии. «Пиза» с 10 очками — на 18-й строчке.
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17
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18
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19
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