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«Монца» обыграла «Пизу» и впервые в истории вышла в серию А. Командой владеет Берлускони

«Монца» впервые в истории вышла в серию А
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Монца вышла в серию А.
Фото ФК Монца

«Монца» в ответном матче финала плей-офф за право сыграть в серии А обыграла «Пизу» со счетом 4:3.

При этом команда уступала к 9-й минуте со счетом 0:2. Основное время закончилось со счетом 3:2 в пользу «Пизы», по итогам двух встреч счет был 4:4. В дополнительное время «Монца» забила два гола.

«Монца» впервые в истории клуба вышла в серию Б. Отметим, командой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который был владельцем «Милана».

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