«Комо» разгромил «Пизу» и поднялся на четвертое место в Серии А

«Комо» на выезде одержал победу над «Пизой» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У гостей во втором тайме голы забили Максимо Перроне и Анастасиос Дувикас (дубль). У хозяев за пять минут до конца основного времени пенальти не реализовал Мбала Нзола — вратарь «Комо» Жан Бутез отразил удар.

«Комо» одержал третью победу подряд. Команда Сеска Фабрегаса набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в таблице Серии А, обойдя «Ювентус» и «Рому» по дополнительным показателям.

«Пиза» с 12 очками замыкает таблицу чемпионата.