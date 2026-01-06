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«Комо» разгромил «Пизу» и поднялся на четвертое место в Серии А

Руслан Минаев

«Комо» на выезде одержал победу над «Пизой» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У гостей во втором тайме голы забили Максимо Перроне и Анастасиос Дувикас (дубль). У хозяев за пять минут до конца основного времени пенальти не реализовал Мбала Нзола — вратарь «Комо» Жан Бутез отразил удар.

«Комо» одержал третью победу подряд. Команда Сеска Фабрегаса набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в таблице Серии А, обойдя «Ювентус» и «Рому» по дополнительным показателям.

«Пиза» с 12 очками замыкает таблицу чемпионата.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур.
06 января, 17:00. Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan (Пиза)
Пиза
0:3
Комо

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ФК Комо
ФК Пиза
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 Интер 7 6 1 0 21-9 19
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 Лацио 7 6 1 0 14-4 19
3
 Рома 7 5 2 0 16-3 17
4
 Комо 8 5 2 1 14-7 17
5
 Милан 7 4 3 0 14-7 15
6
 Фрозиноне 7 4 1 2 13-9 13
7
 Торино 8 4 1 3 13-11 13
8
 Кальяри 8 4 1 3 6-9 13
9
 Ювентус 7 3 2 2 9-8 11
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 Наполи 7 3 1 3 10-7 10
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23.10 21:45 Торино – Монца 3 : 2
24.10 16:00 Кальяри – Болонья 0 : 2
24.10 16:00 Комо – Сассуоло 2 : 0
24.10 19:00 Наполи – Рома - : -
24.10 21:45 Лацио – Парма - : -
25.10 14:30 Интер – Фиорентина - : -
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