«Пиза» проиграла «Болонье» и не побеждает уже 16 матчей

«Болонья» на выезде переиграла «Пизу» в матче 27-го тура Серии А — 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил Йенс Одгор.

«Болонья» (39 очков) поднялась на восьмое место в Серии А. «Пиза» (15 очков) остается предпоследней в турнирной таблице.

«Пиза» продлила серию без побед до 16 матчей. В последний раз команда одержала победу 7 ноября в матче с «Кремонезе» (1:0) в 11-м туре чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

02 марта, 20:30. Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan (Пиза)

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