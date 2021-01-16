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Пирло ждет от «Интера» агрессии

17:47
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Интера» в 18-м туре чемпионата Италии.

«Я ожидаю увидеть завтра агрессивный «Интер», который захочет придавать игре свой ритм, — цитирует Пирло официальный Twitter «Юве». — Но мы «Ювентус», и мы хотим отправиться в Милан, чтобы сыграть в свой футбол. На завтрашний матч у нас большая мотивация, и это не только три очка. «Интер» — это прекрасная команда, которая усилилась. Давление — это нормально, это подходит нам. Мы «Ювентус», и мы должны быть привычны к этому».

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 17 января. Начало в 22.45 по московскому времени.

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