Пирло заявил, что «Ювентус» обязан выходить в финал Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции перед ответным матчем полуфинала Кубка Италии с «Интером» рассказал о настрое команды на победу. Первая игра закончилась победой туринцев — 2:1.

«Мы должны играть за «Юве», как делали это в последних матчах. Нам предстоит второй раунд великого противостояния, мы обязаны проходить в финал. На поле будет битва, и мы выйдем с четким понимаем того, что счет 0:0, нельзя зацикливаться на результате первой игры» — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

Также специалист отметил, что 43-летний вратарь Джанлуиджи Буффон и 20-летний вингер Деян Кулушевски выйдут в стартовом составе.

Матч «Ювентус» — «Интер» начнется 9 февраля в 22:45 по московскому времени.