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Пирло заявил, что «Ювентус» не планирует покупать нового нападающего

19:52
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 19-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0) высказался о возможном приобретении нового форварда.

«Новый нападающий нам не нужен. Мы контролируем ситуацию, в подписании нового форварда мы не нуждаемся.

Дибала пытается добиться улучшений — у него есть некоторые проблемы с коленом. Мы следим за ситуацией», — цитирует Пирло DAZ.

Напомним, 27-летний аргентинец повредил колено в матче 17-го тура серии A c «Сассуоло» (3:1) и с тех пор восстанавливается.

После 19 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 10 очков.

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