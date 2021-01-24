Пирло заявил, что «Ювентус» не планирует покупать нового нападающего

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 19-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0) высказался о возможном приобретении нового форварда.

«Новый нападающий нам не нужен. Мы контролируем ситуацию, в подписании нового форварда мы не нуждаемся.



Дибала пытается добиться улучшений — у него есть некоторые проблемы с коленом. Мы следим за ситуацией», — цитирует Пирло DAZ.

Напомним, 27-летний аргентинец повредил колено в матче 17-го тура серии A c «Сассуоло» (3:1) и с тех пор восстанавливается.

После 19 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 10 очков.