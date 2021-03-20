Пирло заявил, что в «Ювентусе» не думают об уходе Роналду
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из команды.
«Об этом мы еще не думали. У него по контракту еще год, и мы рады, что он продолжает выступать за нас. Ни на техническом, ни на тактическом уровне мы пока не думали о его будущем.
Сейчас мы сосредоточены на текущем сезоне, хотим завершить его наилучшим образом. Роналду забивает много голов, это бесспорно", — приводит слова Пирло сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
После вылета «Ювентуса» от «Порту» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов в СМИ появилась информация о том, что туринцы готовы расстаться с португальцем. Также сообщалось, что 36-летний футболист готов вернуться в «Реал».
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году, заключив контракт до лета 2022 года. В текущем сезоне 36-летний футболист сыграл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 30 голов и отдал 5 голевых передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/juventus-pirlo-conferenza-stampa-20-marzo-2021
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