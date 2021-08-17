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Пирло заявил, что хотел бы поработать за границей

17:56
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Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что был бы не против поработать за границей.

«Хотел бы поработать за границей. Я провел три года в США, так что с английским у меня проблем нет, также говорю по-французски. Чувствую, что могу поехать куда угодно.

Слежу за множеством разных тренеров. Научиться новому можно у кого угодно. Я смотрю матчи, наблюдаю за тренировками онлайн. Когда путешествовать станет проще, я поеду посмотреть вживую.

Встретился с Маурисио Почеттино в отпуске на Ибице, и он предложил мне заехать в Париж. Если смогу, я бы хотел поехать в Манчестер, встретиться с Гвардиолой. Готов отправиться в новое приключение", — приводит слова Пирло The Athletic.

Пирло возглавил туринский клуб в 2020 году. Команда по итогам сезона-2020/21 заняла четвертое место в турнирной таблице серии А и вошла в зону Лиги чемпионов. Итальянец был уволен из «Ювентуса» после окончания сезона.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2772611/2021/08/17/pirlo-id-rather-lose-playing-my-way-than-spend-the-entire-game-defending-my-own-penalty-area/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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