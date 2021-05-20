Пирло заявил, что хочет продолжить работу с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что хочет продолжить работу с командой.

«Я многому научился в свой первый сезон. Я бы хотел продолжить работу в «Ювентусе». Я люблю этот клуб, я люблю тренировать, но решение остается за решением клуба. Игроки всегда меня поддерживали, что бы ни писали в прессе. Это очень приятно для тренера», — цитирует Football Italia Пирло.

Пирло проводит дебютный сезон в качестве главного тренера «Ювентуса». Под его руководством команда выиграла Кубок Италии, но рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до конца чемпионата Италии «Ювентус» занимает пятое место, уступая 1 очко идущему на четвертой строчке «Наполи». Первые четыре места в чемпионате Италии позволяют попасть в Лигу чемпионов.