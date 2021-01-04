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Пирло заявил, что Дибала нужен «Ювентусу»

04:58

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 15-го тура серии А против «Удинезе» (4:1) отметил, что команде нужен Пауло Дибала. Тренер и игрок обнялись после финального свистка.

— Нам нужен Дибала, мы нужны ему, — цитирует DAZN Пирло. — Он очень хорошо работал в течение недели на тренировках, во время матча он был в лучшей физической форме. Пауло оставался на поле до конца встречи, потому что надеялись, что он забьет этот гол.

Напомним, ранее появилась информация, что игрок может покинуть «Ювентус» или продлить контракт с клубом.

Ювентус — Удинезе

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