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Пирло высказался об игре «Ювентуса» в этом сезоне

12:07
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции перед матчем 19-го тура серии A с «Болоньей» высказался о результатах команды.

«Победа в Суперкубке Италии дала нам заряд энтузиазма и эйфории, которые позволяют нам хорошо тренироваться, несмотря на усталость. Мы думаем о следующем матче, мы готовы к немы. Трофей ничего не поменял для нас. Я чувствую тоже самое, что и с первого дня работы в «Ювентусе». Я хочу выиграть больше трофеев.

У нас были взлеты и падения, как и у любой другой команды. Все чувствуют ментальную усталость, сложно быть сосредоточенными по 90 минут каждые три дня, но мы работаем над этим», — сказал Пирло.

Матч «Ювентус» — «Болонья» состоится сегодня, 24 января. Начало — в 14.30 по московскому времени. После 18 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 10 очков.

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