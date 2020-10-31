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Пирло вручили «награду» за плохой старт «Ювентуса»

16:36
Андреа Пирло и &quot;Золотой тапир&quot;. Фото Twitter
Андреа Пирло и &quot;Золотой тапир&quot;. Фото Twitter
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Андреа Пирло удостоился сомнительного признания за неудачи на посту главного тренера «Ювентуса». Передача Striscia la Notizia вручила ему награду «Золотой тапир».

На данный момент «Юве» идет пятым в таблице серии A с двумя победами в пяти матчах. Сам Пирло не обиделся и принял награду.

— Мы строимся. Я не боюсь увольнения, я пришел, чтобы изменить команду, — сказал специалист.

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