Пирло вручили «награду» за плохой старт «Ювентуса»
Андреа Пирло удостоился сомнительного признания за неудачи на посту главного тренера «Ювентуса». Передача Striscia la Notizia вручила ему награду «Золотой тапир».
На данный момент «Юве» идет пятым в таблице серии A с двумя победами в пяти матчах. Сам Пирло не обиделся и принял награду.
— Мы строимся. Я не боюсь увольнения, я пришел, чтобы изменить команду, — сказал специалист.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.