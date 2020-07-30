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Пирло возглавил молодежную команду «Ювентуса»

18:07
Андреа Пирло. Фото ФК "Ювентус"
Андреа Пирло. Фото ФК "Ювентус"
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло назначен главным тренером молодежной команды клуба для игроков до 23 лет, сообщает официальный сайт туринцев. 41-летний итальянец вернулся в клуб спустя 5 лет после ухода.

В составе «Юве» Пирло выступал с 2011 по 2015 год, стал четырехкратным чемпионом Италии, выиграл Кубок и два Суперкубка страны и дошел до финала Лиги чемпионов. В 2015 году он присоединился к «Нью-Йорк Сити», где выступал до завершения карьеры в конце сезона-2017.

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