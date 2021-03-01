Пирло верит, что «Ювентус» может стать чемпионом

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что его команда может стать чемпионом Италии в текущем сезоне.

«Я бы не говорил, что мы можем выиграть чемпионство, если бы не знал, что команда тоже так думает, — цитирует специалиста Football Italia 1 марта. — Знаю, что ребята верят в это. Они хорошо тренируются и хотят побеждать, чтобы выиграть титул. Это помогает мне чувствовать себя спокойно».

«Ювентус» занимает третье место в чемпионате Италии, имея в активе 46 очков в 23 матчах. 2 марта команде предстоит домашний матч со «Специей». Начало в 22.45 по московскому времени.