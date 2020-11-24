Пирло: «У меня нет особого отношения к Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло — об отношениях с нападающим команды, Криштиану Роналду.

— Я отношусь к Криштиану, как и ко всем остальным футболистам, — приводит Goal.com слова Пирло. — Легко, когда имеешь хорошие отношения со скромными людьми, а у меня именно так. С Криштиану я веду себя ровно так же, как с Джанлукой Фработтой или Маноло Портановой, нашими молодыми футболистами. Делаю все то же, что делал, когда был футболистом. Никакого особого отношения к Роналду нет.

В сезоне-2020/21 Роналду провел 6 матчей за «Ювентус», на его счету 8 голов и 1 результативная передача.