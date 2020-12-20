Пирло сообщил, когда Дибала вернется в общую группу «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, как проходит восстановление форварда Пауло Дибалы после небольшой травмы.

«Чемпионы вроде Дибалы всегда будут основой для сильных команд. Я работаю со всеми игроками, в том числе с Пауло. У него отличное отношение к работе.

Жаль, но у Дибалы небольшое повреждение. Вчера он хотел ускорить свое возвращение, но побоялся, это могло сильнее навредить. Надеемся, что он вернется во вторник", — цитирует Пирло Goal.

Напомним, аргентинец получил травму на тренировке и пропустил матч 13-го тура серии A с «Пармой».

В этом сезоне 27-летний нападающий участвовал в 7 матчах чемпионата Италии, забив 1 гол.