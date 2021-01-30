Пирло считает, что «Ювентус» начинает набирать форму

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оценил игру своей команды в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:0).

«Жаль, что мы не обеспечили себе победу еще в первом тайме, у нас были шансы удвоить преимущество, — цитирует специалиста Football Italia. — Было бы естественно, если бы «Сампдория» поднажала при разнице в один мяче, но Щенсны не пришлось делать особенно сложных сэйвов. В конце концов мы забили второй гол, хоть и должны были сделать это раньше.

Роналду снова внес свой вклад, сделав передачи к обоим голам. Важно, что команда одержала победу. Мы начинаем играть более автоматизировано. Первые матчи были практически тестовыми для нас, потому что у нас по сути не было предсезонки. Мы прибавляем, но можем играть лучше".

Голы забивали Федерико Кьеза и Аарон Рэмси.