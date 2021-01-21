Пирло с «Ювентусом» выиграл первый трофей в качестве тренера

«Ювентус» переиграл «Наполи» в Суперкубке Италии (2:0). Главный тренер туринцев Андреа Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере. Он возглавил команду в августе 2020 года.

«Я испытываю огромную радость, ведь поднимать свой первый трофей в качестве тренера — нечто другое. Думаю, это даже лучше, чем выигрывать трофей в качестве игрока, потому что я возглавляю такую отличную команду. Это замечательно», — приводит RAI слова Пирло.

Pirlo wins his FIRST trophy as a coach and it comes against his midfield partner in crime Gattuso ? pic.twitter.com/rEfXXcSme4 — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 20, 2021

Стоит отметить, что в качестве игрока Пирло трижды выигрывал Суперкубок Италии: один раз с «Миланом» (2004 год) и дважды с «Ювентусом» (2012 и 2013 года).