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Пирло с «Ювентусом» выиграл первый трофей в качестве тренера

06:40
20 января. «Ювентус» — «Наполи» — 2:0. Андреа Пирло. Фото Twitter
20 января. «Ювентус» — «Наполи» — 2:0. Андреа Пирло. Фото Twitter
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«Ювентус» переиграл «Наполи» в Суперкубке Италии (2:0). Главный тренер туринцев Андреа Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере. Он возглавил команду в августе 2020 года.

«Я испытываю огромную радость, ведь поднимать свой первый трофей в качестве тренера — нечто другое. Думаю, это даже лучше, чем выигрывать трофей в качестве игрока, потому что я возглавляю такую отличную команду. Это замечательно», — приводит RAI слова Пирло.

Стоит отметить, что в качестве игрока Пирло трижды выигрывал Суперкубок Италии: один раз с «Миланом» (2004 год) и дважды с «Ювентусом» (2012 и 2013 года).

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