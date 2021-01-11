Пирло рассказал о травмах Дибалы и Маккенни

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции после матча 17-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1) рассказал о травмах полузащитника Уэстона Маккенни и нападающего Пауло Дибалы.

«У Пауло травма внутренней связки колена. По ходу первого тайма он почувствовал боль в колене и попросил замену. Надолго ли он вылетел? Пока не знаю, в понедельник ему предстоит обследование. Что касается Маккенни, то у него ранее были проблемы с поясницей, а сегодня еще получил болезненный удар в пятку», — цитирует Пирло клубная пресс-служба.

После 17-и туров туринский клуб занимает четвертое место в серии А с 33 очками. Лидирует «Милан», у которого 40 очков, но у «Ювентуса» есть матч в запасе.