Пирло рассказал, что «Ювентус» будет до конца бороться с «Интером» за чемпионство

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (3:0).

«Мы начали немного нервничать, возможно, последние поражения заставили нас делать это, тогда голы нам помогли и дали душевное спокойствие. Начало было не самым лучшим, но важно было набрать три очка. Все, кто идет за «Интером», — антагонисты. Мы одни из них, и мы будем бороться до конца», — приводит слова Пирло DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней, 20-й строчке.