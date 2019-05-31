Пирло рассказал, что его не взяли в "Челси" в 2009 году из-за возраста

Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Андреа Пирло рассказал, что мог в свое время поиграть в чемпионате Англии. По словам футболиста, 10 лет от него отказался "Челси" из-за его возраста, а в 2011 году интерес к нему проявлял "Манчестер Сити".

- У меня был шанс попасть в премьер-лигу, к Карло Анчелотти в "Челси", а потом в "Манчестер Сити", - цитирует Daily Mail Пирло. - В "Челси" сказали, что я слишком стар - мне 30 лет! А в случае с "Ман Сити" я предпочел "Ювентус". Конечно, это был бы фантастический опыт, но я рад, что остался в Италии.

Пирло почти всю карьеру провел в итальянских клубах - с 1996 по 2015 год он защищал цвета "Брешии", "Реджины", "Интера", "Милана" и "Ювентуса". С 2015 по 2017 год он выступал в MLS за "Нью-Йорк Сити", после чего завершил карьеру.