Пирло раскритиковал игроков «Ювентуса» после поражения от «Фиорентины»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло раскритиковал футболистов своей команды после поражения от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Удаление не может быть оправданием тому, что случилось. Дело не в том, как играла «Фиорентина», а в том, что не играл «Ювентус». Если такие поражения случаются перед Рождеством, значит, футболисты уже думают о праздниках. Игроки вышли на поле без должного настроя и не смогли прийти в себя», — приводит Goal слова Пирло.

«Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице с 24 очками. «Фиорентина» идет на 14-й строчке с 14 очками.