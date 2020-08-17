Пирло провел беседу с Роналду. Он заверил, что португалец останется ключевым игроком команды

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел телефонную беседу с главным тренером Андреа Пирло. 35-летний поинтересовался у нового тренера туринцев о своем статусе в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

41-летний Пирло заверил Роналду, тот является для него ключевым футболистом и ни о какой продаже речи не идет.

Ранее стало известно, что «Ювентус» понес существенные убытки в коронавирус и стремится минимализировать затраты. Роналду — самый высокооплачиваемый игрок «Ювентуса». Он получает 31 миллион евро в год.