Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пирло провел беседу с Роналду. Он заверил, что португалец останется ключевым игроком команды

11:13
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел телефонную беседу с главным тренером Андреа Пирло. 35-летний поинтересовался у нового тренера туринцев о своем статусе в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

41-летний Пирло заверил Роналду, тот является для него ключевым футболистом и ни о какой продаже речи не идет.

Ранее стало известно, что «Ювентус» понес существенные убытки в коронавирус и стремится минимализировать затраты. Роналду — самый высокооплачиваемый игрок «Ювентуса». Он получает 31 миллион евро в год.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир