Пирло признался, что многому научился у Конте

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло перед матчем против «Интера» в 18-м туре чемпионата Италии сказал, что многому научился у своего коллеги Антонио Конте.

«У нас с Конте разные характеры, — цитирует Пирло официальный Twitter «Юве». — Возможно, поэтому мы всегда хорошо ладили. Мы общались перед началом сезона. Между нами остается большое уважение и искренняя симпатия.

Он вошел в историю «Ювентуса» и очень многое дал мне. Я многому научился у Конте и благодарен ему. Благодаря ему я захотел стать тренером, но завтра мы будем соперниками".

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 17 января. Начало в 22.45 по московскому времени.