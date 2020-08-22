Пирло пригласил Несту в тренерский штаб «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сделал предложение наставнику «Специи» Алессандро Несте войти в его тренерский штаб, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, Пирло уже созвонился с Нестой и предложил место в клубе.

Пирло и Неста на протяжении длительного времени выступали вместе в «Милане» (с 2002-го по 2011-й годы) и в сборной Италии. Вместе с клубом они стали двукратными победителями Лиги чемпионов и серии А. В 2006 году в составе сборной Италии Неста и Пирло выиграли чемпионат мира в Германии.

На данный момент Неста — главный тренер «Специи», которая уступила в плей-офф за выход в серию А «Фрозиноне» (0:1, 0:1).