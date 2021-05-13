Пирло после победного матча с «Сассуоло» заявил, что «Ювентус» будет бороться до конца
11:08
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о победе над «Сассуоло» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.
«Нелегко было оправиться от поражения от «Милана». Мы готовились, решили отойти назад и играть плотно, лишая соперника пространства. Нужно было проводить быстрые контратаки.
В футболе побеждают те, кто делает разницу, и у нас много таких игроков. Сегодня они внесли огромный вклад. Мы живы и здоровы. Мы будем бороться до конца», — цитирует Пирло Football Italia.
«Ювентус» в 36 турах серии А набрал 72 балла и расположился на 5-м месте. 15 мая подопечные Пирло сыграют с «Интером». Начало — в 19.00 (мск).
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