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Пирло после победного матча с «Сассуоло» заявил, что «Ювентус» будет бороться до конца

11:08
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о победе над «Сассуоло» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.

«Нелегко было оправиться от поражения от «Милана». Мы готовились, решили отойти назад и играть плотно, лишая соперника пространства. Нужно было проводить быстрые контратаки.

В футболе побеждают те, кто делает разницу, и у нас много таких игроков. Сегодня они внесли огромный вклад. Мы живы и здоровы. Мы будем бороться до конца», — цитирует Пирло Football Italia.

«Ювентус» в 36 турах серии А набрал 72 балла и расположился на 5-м месте. 15 мая подопечные Пирло сыграют с «Интером». Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/

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