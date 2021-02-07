Пирло похвалил игроков «Ювентуса» за хороший матч против «Ромы»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победного матча с «Ромой» (2:0) в серии А высказался о результатах своей команды.

«Все футболисты «Ювентуса» показывают отличную игру. Очень высок боевой дух, в обороне мы сильны и бдительны, чем раньше. Все игроки много работали с самого начала. Мы стараемся стать лучше и добиться хороших результатов. Наша сила в глубине», — цитирует Пирло официальный сайт «Ювентуса».

После 21-го тура чемпионата Италии туринский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 42 балла.