Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:02

Пирло поделился впечатлениями от совместной работы с Роналду в «Ювентусе»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Наставник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло вспомнил о совместной работе с нападающим Криштиану Роналду во времена игры португальца за «Ювентус».

«Мне легко было с ним работать. Он был хорошим парнем, хотел играть в каждом матче, забивать в каждой игре. У нас не было проблем, но футбол быстро меняется. Возможно, у него были проблемы с другой командой, но для меня работа с ним была хорошим опытом», — цитирует Пирло Daily Mail.

На данный момент 38-летний Роналду выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В составе «Юве» при Пирло футболист играл с 2020 по 2021 год.

Андреа Пирло
Криштиану Роналду
ФК Ювентус
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Деменко заявил, что Роналду будет сложнее проявить себя в Саудовской Аравии
Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду достиг гармонии с партнерами»
Роналду опережает Месси по количеству покеров в карьере — 11 против 8
Роналду — о 500 голах в чемпионатах: «Прекрасное чувство»
Настоящий Роналду вернулся! Оформил покер и включился в гонку лучших бомбардиров лиги
Криштиану Роналду оформил покер за «Аль-Наср»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» определился с будущим нападающего Кьезы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 - : -
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
11.02 20:00
Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 16
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 19 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости