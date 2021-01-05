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Пирло поделился ожиданиями от матча «Ювентуса» с «Миланом»

17:27
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о предстоящем матче 15-го чемпионата Италии с «Миланом».

«Я десять лет играл в «Милане» и выиграл много трофеев. Как тренер я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Это будет особенный матч. У меня прекрасные воспоминания. Игра «Милана» с «Ювентусом» всегда была увлекательна и для игроков, и для тренеров», — цитирует Пирло сайт Gianluca Di Marzio.

Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 6 января на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.45 по московскому времени. Туринский клуб отстает от миланского на 10 очков.

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