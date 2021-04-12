Пирло оценил свой дебют в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о своей работе в дебютном сезоне.

«Каждый тренер должен чувтсвовать, что ему есть что доказать. Это мой первый тренерский опыт. Футбол был моей мечтой с самого детства, я продолжу усердно работать, чтобы расти. За сезон я бы поставил себе 6 ил 10. Знаю, что я больше должен делать, когда нет результатов, ответственность несет тренер», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

После 30 туров серии А «Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков.