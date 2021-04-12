Пирло оценил свой дебют в «Ювентусе»
11:50
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о своей работе в дебютном сезоне.
«Каждый тренер должен чувтсвовать, что ему есть что доказать. Это мой первый тренерский опыт. Футбол был моей мечтой с самого детства, я продолжу усердно работать, чтобы расти. За сезон я бы поставил себе 6 ил 10. Знаю, что я больше должен делать, когда нет результатов, ответственность несет тренер», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.
После 30 туров серии А «Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169017/pirlo-id-give-myself-six-out-10
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