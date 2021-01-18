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Пирло — о поражении от «Интера»: «Ювентус» не мог сыграть хуже»

02:30
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2).

«С самого начала у нас было неправильное отношение к матчу. Когда у вас нет решимости выиграть, становится трудно. Мы были робкими, боялись атакующей игры «Интера», поэтому в голове мы сосредоточились только на защите. Мы позволили сопернику проявить инициативу.

Это ужасное поражение, мы не могли сыграть хуже, но мы должны поднять голову и готовиться к матчу за Суперкубок против Наполи". Наши амбиции остаются прежними. Это осечка против сильного соперника, такое случается, но меня разочаровывает отношение команды», – приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

​После этого матча «Интер» с 40 очками занимает второе место в серии А, столько же очков у лидирующего «Милана». «Ювентус» с 33 очками – на пятой строчке.

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