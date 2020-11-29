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Пирло — о ничьей с «Беневенто»: «Ювентус» должен стараться играть в свою игру даже в отсутствие Роналду»

00:23
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Беневенто» (1:1).

«Мы контролировали первый тайм, у нас были шансы выиграть, но мы до сих пор не научились понимать определенные моменты матча. Мы должны были контролировать ситуацию и продержаться до перерыва. Мы не впервые пропускаем перед перерывом.

У Роналду были небольшие проблемы в середине недели, и он все равно хотел играть в Лиге чемпионов. После игр сборных, естественно, ему нужно было немного отдохнуть. Но мы должны стараться играть в нашу игру даже в его отсутствие», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

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