Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Беневенто» (1:1).

«Мы контролировали первый тайм, у нас были шансы выиграть, но мы до сих пор не научились понимать определенные моменты матча. Мы должны были контролировать ситуацию и продержаться до перерыва. Мы не впервые пропускаем перед перерывом.

У Роналду были небольшие проблемы в середине недели, и он все равно хотел играть в Лиге чемпионов. После игр сборных, естественно, ему нужно было немного отдохнуть. Но мы должны стараться играть в нашу игру даже в его отсутствие», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.