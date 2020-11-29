Пирло — о ничьей с «Беневенто»: «Ювентус» должен стараться играть в свою игру даже в отсутствие Роналду»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Беневенто» (1:1).
«Мы контролировали первый тайм, у нас были шансы выиграть, но мы до сих пор не научились понимать определенные моменты матча. Мы должны были контролировать ситуацию и продержаться до перерыва. Мы не впервые пропускаем перед перерывом.
У Роналду были небольшие проблемы в середине недели, и он все равно хотел играть в Лиге чемпионов. После игр сборных, естественно, ему нужно было немного отдохнуть. Но мы должны стараться играть в нашу игру даже в его отсутствие», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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