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Пирло — о дубле Роналду в матче с «Кальяри»: «Единственный совет, который я могу ему дать, — продолжай дальше!»

01:50
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). Дубль во встрече оформил Криштиану Роналду.

«Игроки могут меняться, но наш стиль футбола должен оставаться прежним. Мы очень хорошо контролировали игру, особенно в первом тайме, поэтому нам нужна была такая игра, чтобы повысить уверенность в себе.

Роналду — великий профессионал, как мы все знали, и он подает пример всем одноклубникам как в матчах, так и на тренировках. Единственный совет, который я могу ему дать, — продолжай дальше!» — приводит слова Пирло DAZN.

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