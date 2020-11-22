Пирло — о дубле Роналду в матче с «Кальяри»: «Единственный совет, который я могу ему дать, — продолжай дальше!»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). Дубль во встрече оформил Криштиану Роналду.
«Игроки могут меняться, но наш стиль футбола должен оставаться прежним. Мы очень хорошо контролировали игру, особенно в первом тайме, поэтому нам нужна была такая игра, чтобы повысить уверенность в себе.
Роналду — великий профессионал, как мы все знали, и он подает пример всем одноклубникам как в матчах, так и на тренировках. Единственный совет, который я могу ему дать, — продолжай дальше!» — приводит слова Пирло DAZN.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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