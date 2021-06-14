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Пирло не хочет возглавлять «Сампдорию»

14:32
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Экс-главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не возглавит «Сампдорию», сообщает Sky Sport.

По данным издания, клуб предложил 42-летнему специалисту стать новым главным тренером. Но Пирло отказался. Специалист пока не спешит с выбором новой команды.

Пирло был уволен из «Юве» в конце мая из-за неудовлетворительных результатов. Но при этом его контракт не был расторгнут и продолжает действовать до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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