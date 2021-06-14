Пирло не хочет возглавлять «Сампдорию»
14:32
Экс-главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не возглавит «Сампдорию», сообщает Sky Sport.
По данным издания, клуб предложил 42-летнему специалисту стать новым главным тренером. Но Пирло отказался. Специалист пока не спешит с выбором новой команды.
Пирло был уволен из «Юве» в конце мая из-за неудовлетворительных результатов. Но при этом его контракт не был расторгнут и продолжает действовать до лета 2022 года.
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