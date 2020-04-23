Пирло не хочет начинать тренерскую карьеру с молодежных команд

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло рассказал о начале тренерской карьеры. Он не хочет работать с молодежными командами.

— Я больше склоняюсь к старшим командам, чем к молодежным, — приводит слова Пирло Football Italia. — Мне нужна точная цель, к которой нужно стремиться. Я хочу почувствовать адреналин в игре, победу или поражение, ответственность. Не верю, что молодежные команды подходят мне, это не то, что мне понравится. Я бы предпочел начать со взрослых.

Антонио Конте и Массимилиано Аллегри научили меня многому. В первый раз я подумал о том, чтобы стать тренером, после тактического урока от Конте, которые он проводит через каждые 40 минут. Именно тогда я подумал про себя, что хочу этого.