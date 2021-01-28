Пирло надеется, что Буффон продлит контракт с «Ювентусом»
04:45
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассчитывает, что голкипер Джанлуиджи Буффон останется в команде. Сегодня итальянскому вратарю исполняется 43 года.
— Мы надеемся, что Буффон будет играть в следующем сезоне, — цитирует Football Italia Пирло. — Он в хорошей форме, каждый день доказывает, что все еще может играть в футбол, и мы все будем очень счастливы, если он будет продолжать это делать.
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