Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пирло надеется, что Буффон продлит контракт с «Ювентусом»

04:45
Джанлуиджи Буффон. Фото Instagram
Джанлуиджи Буффон. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассчитывает, что голкипер Джанлуиджи Буффон останется в команде. Сегодня итальянскому вратарю исполняется 43 года.

— Мы надеемся, что Буффон будет играть в следующем сезоне, — цитирует Football Italia Пирло. — Он в хорошей форме, каждый день доказывает, что все еще может играть в футбол, и мы все будем очень счастливы, если он будет продолжать это делать.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир