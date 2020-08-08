Пирло может возглавить «Ювентус»

Андреа Пирло может стать новым главным тренером «Ювентуса», сообщает Sky Sport Italia. Ранее он возглавил молодежную команду туринцев.

Сегодня, 8 августа, «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. Накануне туринцы вылетели из Лиги чемпионов. Лучший клуб серии А уступил «Лиону» по сумме двух матчей 1/8 финала — 0:1 и 2:1. Итальянский специалист проработал один сезон.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Италии. Дважды выиграл Суперкубок страны, Кубок — один раз. В 164 матчах за туринцев он забил 19 голов и сделал 38 результативных передач.