3 июня 2025, 02:47

Пирло может возглавить «Пизу»

Сергей Разин
корреспондент

Итальянский специалист Андреа Пирло может стать новым главным тренером «Пизы», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны уже согласовали условия. Пирло заменит Филиппо Индзаги, который намерен возглавить «Палермо». «Пиза» в минувшем сезоне вышла в серию А и сыграет в чемпионате Италии впервые с 1991 года.

Последним местом работы Пирло была «Сампдория», которую он возглавлял с 2023 по 2024 год.

Популярное видео
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Милан» одобрил переход Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляль»

Джеко продолжит карьеру в Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 22 2 5 65-23 68
2
 Наполи 30 19 5 6 46-30 62
3
 Милан 29 17 9 3 44-21 60
4
 Комо 29 15 9 5 48-22 54
5
 Ювентус 29 15 8 6 51-28 53
6
 Рома 29 16 3 10 39-23 51
7
 Аталанта 29 12 11 6 40-27 47
8
 Болонья 29 12 6 11 38-34 42
9
 Лацио 29 10 10 9 29-28 40
10
 Удинезе 30 11 6 13 35-42 39
11
 Сассуоло 29 11 5 13 35-39 38
12
 Парма 29 8 10 11 21-36 34
13
 Дженоа 30 8 9 13 36-42 33
14
 Торино 29 9 6 14 32-50 33
15
 Кальяри 30 7 9 14 31-42 30
16
 Фиорентина 29 6 10 13 34-43 28
17
 Лечче 29 7 6 16 21-39 27
18
 Кремонезе 29 5 9 15 23-44 24
19
 Пиза 29 2 12 15 23-49 18
20
 Верона 29 3 9 17 22-51 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.03 20:30 Кальяри – Наполи 0 : 1
20.03 22:45 Дженоа – Удинезе 0 : 2
21.03 17:00 Парма – Кремонезе - : -
21.03 20:00 Милан – Торино - : -
21.03 22:45 Ювентус – Сассуоло - : -
22.03 14:30 Комо – Пиза - : -
22.03 17:00 Аталанта – Верона - : -
22.03 17:00 Болонья – Лацио - : -
22.03 20:00 Рома – Лечче - : -
22.03 22:45 Фиорентина – Интер - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн

Наполи

 10
Кинан Дэвис
Кинан Дэвис

Удинезе

 10
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 14
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 7
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 6
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 13 1 4
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 26 1 8
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
