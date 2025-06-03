Пирло может возглавить «Пизу»

Итальянский специалист Андреа Пирло может стать новым главным тренером «Пизы», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны уже согласовали условия. Пирло заменит Филиппо Индзаги, который намерен возглавить «Палермо». «Пиза» в минувшем сезоне вышла в серию А и сыграет в чемпионате Италии впервые с 1991 года.

Последним местом работы Пирло была «Сампдория», которую он возглавлял с 2023 по 2024 год.