Пирло может возглавить «Пизу»
Итальянский специалист Андреа Пирло может стать новым главным тренером «Пизы», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, стороны уже согласовали условия. Пирло заменит Филиппо Индзаги, который намерен возглавить «Палермо». «Пиза» в минувшем сезоне вышла в серию А и сыграет в чемпионате Италии впервые с 1991 года.
Последним местом работы Пирло была «Сампдория», которую он возглавлял с 2023 по 2024 год.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|22
|2
|5
|65-23
|68
|
2
|Наполи
|30
|19
|5
|6
|46-30
|62
|
3
|Милан
|29
|17
|9
|3
|44-21
|60
|
4
|Комо
|29
|15
|9
|5
|48-22
|54
|
5
|Ювентус
|29
|15
|8
|6
|51-28
|53
|
6
|Рома
|29
|16
|3
|10
|39-23
|51
|
7
|Аталанта
|29
|12
|11
|6
|40-27
|47
|
8
|Болонья
|29
|12
|6
|11
|38-34
|42
|
9
|Лацио
|29
|10
|10
|9
|29-28
|40
|
10
|Удинезе
|30
|11
|6
|13
|35-42
|39
|
11
|Сассуоло
|29
|11
|5
|13
|35-39
|38
|
12
|Парма
|29
|8
|10
|11
|21-36
|34
|
13
|Дженоа
|30
|8
|9
|13
|36-42
|33
|
14
|Торино
|29
|9
|6
|14
|32-50
|33
|
15
|Кальяри
|30
|7
|9
|14
|31-42
|30
|
16
|Фиорентина
|29
|6
|10
|13
|34-43
|28
|
17
|Лечче
|29
|7
|6
|16
|21-39
|27
|
18
|Кремонезе
|29
|5
|9
|15
|23-44
|24
|
19
|Пиза
|29
|2
|12
|15
|23-49
|18
|
20
|Верона
|29
|3
|9
|17
|22-51
|18
Результаты / календарь
|20.03
|20:30
|Кальяри – Наполи
|0 : 1
|20.03
|22:45
|Дженоа – Удинезе
|0 : 2
|21.03
|17:00
|Парма – Кремонезе
|- : -
|21.03
|20:00
|Милан – Торино
|- : -
|21.03
|22:45
|Ювентус – Сассуоло
|- : -
|22.03
|14:30
|Комо – Пиза
|- : -
|22.03
|17:00
|Аталанта – Верона
|- : -
|22.03
|17:00
|Болонья – Лацио
|- : -
|22.03
|20:00
|Рома – Лечче
|- : -
|22.03
|22:45
|Фиорентина – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Расмус Хейлунн
Наполи
|10
|
|
Кинан Дэвис
Удинезе
|10
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|14
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|13
|1
|4
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|26
|1
|8
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|22
|1
|6
