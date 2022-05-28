Пирло может стать тренером «Кремонезе»

«Кремонезе» рассматривает на должность главного тренера команды Андреа Пирло, сообщает Sportmediaset.

Руководство клуба, по результатам сезона-2021/22 вышедшего в cерию А, контактировало с представителями Пирло, чтобы обсудить детали потенциального сотрудничества. Пока неизвестно, намерен ли бывший тренер «Ювентуса» соглашаться на предложение.

Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Пирло также заинтересована «Специя».

Пирло тренировал «Ювентус» с августа 2020 по май 2021 года. Это его единственный опыт на тренерском уровне в серии А.