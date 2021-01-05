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Пирло может пригласить в «Ювентус» 37-летнего нападающего

11:28
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«Ювентус» заинтересован в покупке форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 37-летнего игрока хочет видеть в команде главный тренер туринцев Андреа Пирло, который считает, что форвард поможет усилить команду.

Отметим, Пирло и Квальярелла выступали вместе в «Ювентусе» с 2011-го по 2014 год.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в серии A, отметившись 7 голами. Его трансферная стоимость — 1 миллион евро.

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