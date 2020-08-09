Пирло хочет расстаться с Хедирой, Игуаином и Костой

Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло определился с трансферными приоритетами.

Как информирует в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира, специалист не рассчитывает на Сами Хедиру, Дугласа Косту и Гонсало Игуаина. В его приоритетах приобретение нападающего и полузащитника.

Также указано, что в числе приоритетов клуба — новый контракт с Пауло Дибалой. Аргентинский форвард хочет зарабатывать 15 миллионов евро в год, «Юве» предлагает 10 миллионов + бонусы. Если стороны договорятся, контракт будет рассчитан до 2025 года.

Пирло сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри. При нем команда стала чемпионом Италии, но не сумела пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги чемпионов.