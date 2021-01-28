Пирло доволен игрой «Ювентуса» против СПАЛ

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над СПАЛ в Кубке Италии отметил правильное отношение игроков к матчу.

— Наша цель состояла в том, чтобы пройти в следующую стадию, и мы сделали это против команды, которая хорошо выступила в этом сезоне как в Кубке Италии, так и в лиге, — цитирует RAI Sport Пирло. — Было важно, чтобы сыграли убедительно, и мы сделали это с первой минуты.