Пиоли заявил, что гордится «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 14-го тура серии А против «Лацио» (3:2).

«Мы всегда стараемся побеждать, мы сделали это, и я очень рад. Я горжусь командой, она делает нечто невероятное. «Лацио» — мастеровитая и физически мощная команда, но у нас были моменты, и мы их реализовали. Я горжусь своими ребятами», — цитирует Пиоли клубная пресс-служба.

На данный момент «Милан» лидирует в чемпионате Италии с 34 очками.