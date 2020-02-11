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Пиоли уволят из «Милана», если команда не попадет в Лигу чемпионов. Его может сменить Рангник

16:18
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли будет уволен из команды в случае, если ему не удастся отобраться в Лигу чемпионов по итогам сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.

По информации источника, отбор в Лигу Европы будет неудовлетворительным результатом для команды. Директор «Милана» Звонимир Бобан уже рассматривает кандидатуры на смену 54-летнему итальянскому специалисту. Среди имен фигурирует 61-летний немец Ральф Рангник, чьим последним местом работы был «РБ Лейпциг».

После 23 туров «Милан» занимает 10 место в чемпионате Италии, имея в активе 32 очка. «Россонери» отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.

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